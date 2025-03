Ottieni un nuovo videogioco a 1 euro: GameStop rinnova la promo 1x1

Grande occasione per tutti gli appassionati di videogiochi. GameStop ha da poco rinnovato la propria promo 1×1, che permette di ottenere un gioco nuovo a solo 1 euro portandone usato idoneo, aggiungendo nuovi titoli a quelli già disponibili.

Come funziona la promo 1×1 di GameStop?

La promozione è valida su una selezione di giochi nuovi con un prezzo compreso tra 19,98 euro e 30,98 euro. Per approfittarne, basta portare in negozio un gioco usato che abbia un prezzo al pubblico minimo della versione usata di 27,98 euro. In cambio, sarà possibile acquistare uno dei giochi nuovi inclusi nella promo a solo 1 euro.

L’elenco dei titoli effettivamente aderenti alla promozione non è disponibile; tuttavia, il banner relativo alla promozione ne evidenzia tre possibili: Minecraft per Nintendo Switch, GTA V per PlayStation 5 e Assassin’s Creed Mirage per Xbox.

La promozione è riservata agli utenti registrati su gamestop.it. Non è cumulabile con altre offerte in corso o con i vantaggi del GS Pro Club. Inoltre, fa sapere Gamestop, alcuni titoli potrebbero non essere idonei per la valutazione dell’usato: maggiori informazioni sono disponibili direttamente nei punti vendita della catena.

Sicuramente, la promo 1×1 rappresenta un’opportunità da non perdere per chi vuole rinnovare la propria collezione di videogiochi, oppure liberarsi di qualche titolo che non gli è proprio piaciuto. Corri nel punto vendita GameStop più vicino a te (puoi anche localizzarlo direttamente dal sito web) per scoprire quali giochi fanno parte della promo!