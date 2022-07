Ottieni NordVPN la suite di sicurezza più completa

Tutti ormai sanno che per evitare spiacevoli conseguenze durante la navigazione nel Web è necessario proteggersi. Tuttavia, pochi sanno quale soluzione scegliere e questo è un aspetto fondamentale e imprescindibile per evitare danni peggiori. Perciò la scelta va sempre su NordVPN.

Questa VPN è la soluzione migliore per chi cerca un prodotto all in one efficace e conveniente. NordVPN non è solamente una VPN, ma integra tutti quegli elementi professionali di cui è dotata la migliore suite di cybersecurity in commercio.

Una volta installata sui tuoi dispositivi non dovrai preoccuparti di nulla, ci penserà a tutto lei e il suo software preciso e affidabile. Effettivamente non sbaglia un colpo. Infatti, oltre a essere leader nel settore VPN, e quindi della navigazione in anonimato, include anche un potente antimalware.

Tutto questo grazie alla sua funzionalità esclusiva Threat Protection. La puoi trovare solo con NordVPN e ti proteggerà in modo completo. Indipendentemente che tu sia connesso a un server VPN, Threat Protection funzionerà sempre, rendendo la tua navigazione sicura, veloce e fluida.

NordVPN non lascia tracce, nemmeno le tue

Scegli di non lasciare alcuna traccia di te e della tua navigazione mentre sei online. Con NordVPN sarai sempre anonimo e protetto da qualsiasi attacco malevolo. I ricercatori di questa società, impegnata da anni a produrre soluzioni di sicurezza informatica, affermano:

Non temere di scaricare malware, di avere a che fare con tracker e annunci intrusivi, o di visitare un URL dannoso: Threat Protection neutralizzerà queste minacce informatiche prima che possano arrecare un danno reale al tuo dispositivo o ai tuoi dati.

Potrai accedere a internet in totale privacy e sicurezza grazie a un tunnel sicuro e criptato dedicato al flusso del tuo traffico online. Acquista in totale sicurezza senza aver paura che i tuoi dati di pagamento, insieme alla tua carta di credito, possano essere rubati.

Collegati senza pensieri a qualsiasi rete WiFi, anche pubblica. NordVPN non permetterà a nulla e a nessuno di violare la tua privacy registrando dati e informazioni su di te e sulla tua navigazione online. Un ottimo alleato da attivare prima delle vacanze.

Scegli di proteggere i tuoi dispositivi oggi stesso. Ottieni NordVPN scontata del 63%. Saranno davvero al sicuro tu, i tuoi dati e tutta la tua famiglia. Scegli il meglio per te e per chi ami con il massimo della protezione disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.