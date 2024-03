Ottieni fino al 15% di sconto su PC e Monitor del marchio LG (anche a tasso zero)

Sul negozio ufficiale di LG è disponibile la nuova promozione Tech Wave, con cui è possibile ottenere fino al 15% di sconto su una selezione di PC e monitor. La promo prevede inoltre l’opportunità di richiedere il finanziamento a tazzo zero in 10, 20 e 30 mesi.

Tra gli articoli più interessanti inclusi nella nuova promo LG segnaliamo il monitor LG UltraGear e il notebook LG Gram 14. Trovi la selezione di prodotti completa a questa pagina: alcuni di loro sono già in offerta, quindi il 10% o 15% di sconto al check-out è da considerarsi a tutti gli effetti come un extra sconto.

Le migliori offerte della nuova promozione Tech Wave di LG

Di seguito alcune delle migliori offerte presenti nel negozio ufficiale di LG all’interno della promozione Tech Wave:

LG gram 16Z90R in offerta a 1.099 euro invece di 1.149 euro (+15% di sconto al checkout e finanziamento a tasso zero in 30 mesi)

LG gram 14ZB90R in offerta a 1.029 euro invece di 1.049 euro (+15% di sconto al check-out e finanziamento a tasso zero in 20 mesi)

LG UltraGear monitor gaming 49″ in offerta a 899 euro invece di 999 euro (+15% di sconto al checkout e finanziamento a tasso zero in 30 mesi)

LG UltraWide monitor 34″ in offerta a 289 euro invece di 309 euro (+10% di sconto al checkout)

Puoi visualizzare tutti i monitor e PC che partecipano alla promo LG su questa pagina. Ti ricordiamo inoltre che per alcuni articoli puoi richiedere il finanziamento a tasso zero da 10, 20 o 30 mesi, andando così a rendere l’acquisto più sostenibile in base al tuo budget.

Questi i passaggi da completare per ottenere fino al 15% di sconto al check-out: effettua l’accesso al tuo account My LG (se non sei registrato, completa prima l’iscrizione); scegli il prodotto e fai clic su Acquista ora; seleziona il ritiro dell’usato e premi su Checkout; visualizza il coupon e completa l’ordine; effettua il pagamento (puoi richiedere per alcuni modelli il pagamento in comode rate a tasso zero).