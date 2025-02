Oscar 2025: quando e come vederli in TV e streaming dall'Italia

Una delle notti più attese dagli appassionati del cinema in tutto il mondo si sta avvicinando. Stiamo parlando della notte degli Oscar 2025, arrivata quest’anno alla novantasettesima edizione. Come di consueto l’emozionante premiazione si terrà a Los Angeles nel Dolby Theatre.

Per la prima volta verrà presentata da Conan Christopher O’Brien, conduttore, attore e comico televisivo americano di origini irlandesi. Le due precedenti edizione furono presentate da Jimmy Kimmel, conduttore, attore, comico e produttore televisivo statunitense.

Ma quando sarà possibile seguire questo evento? La cerimonia è stata programmata per domenica 2 marzo e inizierà alle 16.00, ora locale di Los Angeles.

Per noi italiani l’appuntamento è notturno, perciò dovremo fare le ore piccole per scoprire chi verrà premiato durante tutta la cerimonia. Infatti, a causa del fuso orario, qui in Italia potremo seguirla da lunedì 3 marzo e inizierà all’1.00.

Dove vedere la notte degli Oscar 2025 in TV e streaming dall’Italia

Dopo il Festival di Sanremo 2025 appena passato, per gli appassionati arriva un altro appuntamento particolarmente atteso. Dalla musica italiana al cinema internazionale. La notte degli Oscar 2025 è in arrivo il 2 marzo 2025 a Los Angeles alle 16.00. Per noi in Italia il 3 marzo 2025 all’1.00 ora italiana. Ma dove è possibile guardare questa cerimonia?

Tutta l’intera premiazione verrà trasmessa in diretta TV su Rai 1. Invece, per chi preferisce seguirla da dispositivi mobili o smart TV, è possibile seguirla live streaming su Rai Play.

Lo scorso anno era stata trasmessa a partire dalle 23.30 dallo studio 3 di via Teulada a Roma con i commenti di Alberto Matano, Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.

In collegamento dal Tappeto Rosso degli Academy Awards c’era l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga per raccontare la magia della serata cercando di intervistare le star internazionali presenti.

Oggi la Rai non ha ancora comunicato tutte le informazioni in merito alla notte degli Oscar 2025. Molto probabilmente, nei prossimi giorni, più o meno sotto data, verrà pubblicato un comunicato stampa con gli aggiornamenti legati a orario della trasmissione in Italia, conduzione e inviati.