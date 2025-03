Ordina un Happy Meal o un McMenu Large e ricevi un pallone brandizzato

McDonald’s riporta nei propri ristoranti l’amatissima iniziativa “Menu a palla”: per un periodo limitato, acquistando un Happy Meal oppure un McMenu Large, potrai ricevere un pallone esclusivo brandizzato McDonald’s. Ti basta aggiungere un contributo di 3,30 euro: così facendo, la catena di fast food vuole replicare il successo ottenuto dall’iniziativa lo scorso anno.

Pallone da calcio o da pallavolo?

Sono due i palloni disponibili: uno da calcio e uno da pallavolo, entrambi realizzati in PVC e con uno spessore di 1,6 mm. Il design riporta il marchio McDonald’s. Tuttavia, non sarà possibile scegliere quale pallone ricevere, perché dipenderà sempre dalla disponibilità del ristorante aderente.

Entrambi i modelli vengono consegnati sgonfi, con incluso un ago per il gonfiaggio. La pompa manuale, però, non è compresa. Una volta gonfiato, il pallone da calcio avrà una circonferenza di 650-670 mm, mentre quello da pallavolo misurerà tra i 680 e i 710 mm. Se acquisti più menu in promozione, potrai ottenere un pallone per ciascuno, versando gli appositi contributi.

Puoi richiedere il pallone sia ordinando al ristorante che tramite McDrive oppure app McDonald’s. Tuttavia, l’iniziativa non è disponibile per ordini effettuati tramite McDelivery. L’offerta è valida per un periodo limitato, non comunicato dalla società, e solo fino a esaurimento scorte, nei ristoranti McDonald’s aderenti.