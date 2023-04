Oral-B Smart 4: piccola promo ma GRANDE guadagno, addio dentista

Regalati una bocca sana e un sorriso sempre smagliante con lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 di Oral-B. Perfetto per tutta la famiglia è quello strumento che manca nel tuo bagno. Utilizzalo mattina e sera e puoi dire finalmente addio alle visite dal dentista.

Prendi questa super offerta al volo e non aspettare un secondo di più acquistandolo ad appena 79€ su Amazon. Un prezzo non male e che metterà tutti d’accordo, dopotutto ne vale la pena. Apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Con Amazon Prime lo puoi ricevere a casa con una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano.

Denti non solo più belli ma anche sani con lo spazzolino di Oral-B

Se vuoi una bocca sana e un sorriso smagliante devi avere uno spazzolino elettrico. Questi infatti sono sempre la scelta numero 1 della maggior parte dei dentisti per quanto riguarda l’igiene orale domestica. Non farti scappare questa super occasione e butta il tuo vecchio spazzolino per questo modello Elettrico Ricaricabile di Oral-B.

Questo avanzatissimo modello è dotato di tecnologia Bluetooth con cui collegarlo al tuo cellulare. Attraverso l’applicazione puoi monitorare la pulizia dei tuoi denti e migliorare le tue abitudini.

Scegli tra ben tre modalità di spazzolamento in base a quella più indicata per te. Non aver paura di farti male: il suo sensore luminoso ti avverte in caso tu stia sbagliando a utilizzarlo in modo da proteggere denti e gengive.

Ti faccio sapere che la base di ricarica di questo spazzolino è comodissima e occupa zero spazio quindi sentiti libero di metterla sul tuo mobile e non ti preoccupare: non creerai disordine. Per quanto riguarda l’autonomia, con appena una carica vai avanti giorni e giorni.

Non farti scappare questa strabiliante offerta e acquista il tuo Spazzolino Smart 4 4500 di Oral-B a soli 79€ su Amazon, completa ora l’acquisto.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime avrai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.