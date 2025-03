Oral-B iO 2: lo spazzolino elettrico che pulisce come nessuno oggi in PROMO

L’igiene dentale è una di quelle cose non per la quale vale la pena non risparmiare ma oggi potrai acquistare uno spazzolino elettrico fenomenale a un costo vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Oral-B iO 2 che ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello a soli 49,99 euro, invece che 94,17 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Siamo di fronte uno sconto spaventoso del 47% che ti permette di risparmiare più di 44 euro sul totale. Probabilmente lo avrai già capito ma per essere chiari te lo scrivo: si tratta del prezzo più basso di sempre ragion per cui devi fare davvero in fretta.

Oral-B iO 2: spazzolino elettrico per pulizia completa

Per riuscire ad avere una pulizia dei denti completa uno spazzolino tradizionale spesso non basta. Con Oral-B iO 2 non avrai problemi e il risultato sarà davvero eccezionale. Farai molta meno fatica, risparmierai tempo e in appena due settimane vedrai una notevole differenza. Tra l’altro inclusi nel prezzo trovi una testina di ricambio, un supporto per testine e una bellissima custodia da viaggio.

Oral-B iO 2 è dotato di tre livelli di intensità di spazzolamento che potrai scegliere in base alle tue esigenze. Ha un sensore della pressione che ti avvisa, con una vibrazione e una luce rossa, di esercitare meno forza così deve evitare di rovinare le gengive. Inoltre possiede un timer che vibra ogni 30 secondi per due minuti e ti permette di capire quando cambiare zona di spazzolamento per arrivare dappertutto.

Siamo davanti a una di quelle promozioni da non perdere assolutamente. Ovviamente non può durare a lungo quindi devi fare in fretta. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Oral-B iO 2 a soli 49,99 euro, invece che 94,17 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.