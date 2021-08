Hai sempre desiderato acquistare uno spazzolino elettrico? Approfitta di questa fantastica offerta su Amazon e portati a casa Oral-B Genius X, un dispositivo unico nel suo genere a soli 99,99€. Lo paghi letteralmente la metà grazie al ribasso del 50%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Oral-B Genius X: a cosa serve lo spazzolino smart

Investire in un ottimo spazzolino elettrico è l'ABC dell'igiene orale e con Oral-B Genius X vai sul sicuro perché non ti fa pentire neanche di un centesimo speso. Disponibile in tre colorazioni differenti, è un prodottino che è un gioiello e invita i tuoi bimbi a nozze con la pulizia dentale.

Super intelligente, questo modello è dotato di intelligenza artificiale. Grazie a questa caratteristica ti guida nella pulizia passo per passo così da non dover andare più dal dentista abitualmente. In particolar modo riconosce automaticamente il tuo spazzolamento e fa sì che la pulizia avvenga nel più profondo nei modi tutelando sempre la tua sicurezza. Se per caso impieghi troppa pressione, ad esempio, si illumina e ti suggerisce di procede con più delicatezza.

Puoi scegliere tra sei modalità differenti così da sbiancare, pulire profondamente, proteggere le gengive e molto altro ancora. In più ha integrato un timer di 2 minuti che è praticamente il tempo perfetto.

Non avere timore della batteria visto che con una sola carica ti dura fino a due settimane. Cosa significa? Che se vai in viaggio te lo porti dietro senza nient'altro e stai una favola.

Acquista subito il tuo Oral-B Genius X su Amazon a soli 99,99€ in una delle tre colorazioni disponibili. Lo ordini e lo ricevi in appena due giorni se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.

Ps: la promozione sta per terminare, non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home