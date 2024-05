Ora tutti possono accedere ai giochi gratis di YouTube: ecco Playables

Dopo un periodo di test, riservato esclusivamente agli abbonati Premium, YouTube ha finalmente rilasciato Playables, una raccolta di videogiochi gratuiti a disposizione di tutti gli utenti.

Il catalogo, al lancio, conta già oltre 75 titoli, tra i quali si possono scorgere nomi noti: Angry Birds Showdown, Tomb of the Mask, Trivia Crack, Words of Wonders e Cut the Rope, tanto per citarne alcuni.

Si potranno anche salvare i progressi

Playables permetterà non solo di accedere, senza costi aggiuntivi, all’intera libreria di giochi disponibili, ma anche di salvare i progressi di gioco e tenere traccia dei punteggi migliori. Non sarà, inoltre, necessario scaricare nulla – fatta eccezione per la solita app di YouTube su dispositivi iOS e Android. I minigiochi saranno disponibili anche tramite home page su Desktop.

Per accedere a Playables, basterà cercare l’icona tra quelle del menu Esplora. Se sei tra gli utenti che ancora non hanno accesso alla funzionalità, YouTube – tramite nota stampa – ha fatto sapere di essere al lavoro per ampliare la disponibilità a tutto il bacino di utenza nei prossimi mesi, quindi è solo questione di tempo.

Con il rilascio di questa nuova funzionalità, YouTube sembra volersi accodare a tutti quegli altri servizi che, negli ultimi anni, hanno introdotto la possibilità di accedere a minigiochi gratuiti: uno fra tutti è Netflix, il cui catalogo – tuttavia – non eccede i 50 titoli. La nota piattaforma di streaming sembra quindi voler fare a tutti gli effetti un passo in avanti rispetto ai competitor, forte anche della notorietà di alcuni dei giochi disponibili nella sua nuova libreria Playables e della gratuità del servizio.