La macchina del caffè più smart del mondo è ufficiale. Si tratta di Lavazza A Modo Mio Voicy, integra Alexa ed è già disponibile in vendita su Amazon. Ora potrai fare il caffè in modo intelligente: ecco cosa ti offre.

Alexa, fammi un caffè: ora puoi chiederlo

Potrai chiedere al celeberrimo assistente vocale smart di Amazon di preparare per te il caffè che ami di più, scegliendo fra quanto deve essere lungo e caldo. Non solo: potrai inserire la tua pausa caffé in una routine, come sei abituato a fare – ad esempio – al momento di accendere o spegnere la luce.

Inoltre, non dovrai preoccuparti delle scorte di capsule: potrai tenerle sotto controllo – e anche riordinarle in automatico – direttamente tramite l’app Alexa.

Oltre al tuo caffè preferito, la cosa più divertente è che alla tua macchinetta potrai anche chiedere informazioni, ascoltare musica e gestire la casa smart: proprio come fosse un dispositivo Echo!

La nuova macchina del caffé smart di Lavazza, con Alexa integrata, puoi già comprarla su Amazon Italia al prezzo di 249€. Unica pecca: nonostante si tratti di un sistema decisamente smart, è comunque basato sul funzionamento a capsule. Dunque, dovrai inserirla, prima di chiedere all’assistente di farti il caffé: ecco che un po’ di magia si perde.

Eric King, Alexa Director EU, ha commentato così la nascita di Lavazza A Modo Mio Voicy:

“Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione con Lavazza. Siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza: il caffè di altissima qualità Lavazza insieme alle migliaia di funzionalità di Alexa, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo.”

Entusiasmo anche da parte di Pietro Cacace, Portfolio Strategy Director del Gruppo Lavazza:

“Il lancio della nuova Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa built-in conferma la vocazione del brand nella ricerca di soluzioni ad alto livello tecnologico per porre il marchio Lavazza al centro di esperienze di caffè innovative e di alta qualità anche a casa. È il risultato di un’importante collaborazione con Amazon e permetterà ai nostri consumatori una coffee experience dalle infinite possibilità via “voice” e via App.”

