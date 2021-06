Torna in offerta OPPO Watch con cassa da 46mm, oggi disponibile su Amazon a 250€ con sconto del 17% e un risparmio effettivo di ben 50 euro, rispetto al prezzo solito.

Lo smartwatch del brand cinese ha un design che ricorda molto Apple Watch, lo schermo rettangolare e il vetro curvo ai bordi contribuiscono ad un aspetto premium, le cui parole chiave sono eleganza e sobrietà. Lungo il bordo destro sono presenti gli unici 2 tasti per navigare all'interno dell'interfaccia basata sul sistema operativo Wear OS, si tratta di una versione di Android pensata esclusivamente per i dispositivi indossabili.

OPPO Watch ha 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, non mancano NFC e GPS, oltre che il classico sensore per il battito cardiaco posizionato alla base della cassa. Disponibile con cassa da 41mm o 46mm, OPPO Watch può essere personalizzato sostituendo il cinturino e scegliendone uno tra i vari modelli compatibili in silicone, metallo o eco-pelle.

Oggi è possibile acquistare OPPO Watch con cassa da 46mm in offerta su Amazon a 250€, un prezzo scontato del 17% con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

