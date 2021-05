Oppo Watch è in promozione su Amazon a soli 267,75€. Il ribasso dell'11% corrisponde a uno sconto effettivo di 32,24€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch degno del suo nome: Oppo Watch

Oppo Watch si presenta con un design semplice eppure elegante. In questa sua versione con cinturino Black è perfetto se indossato sia su polsi femminili che maschili.

La cassa dalla forma quadrata ha una grandezza di 46 millimetri e ciò le consente di custodire un display da ben 1.91 pollici. La tecnologia AMOLED rende la visione profonda e vivida così come i colori più intensi. Inoltre l'ampiezza elevata agevola la lettura di tutte le informazioni.

Grazie ai vari sensori inseriti al suo interno, l'orologio fornisce numerose rilevazioni attenenti al benessere. Non mancano, infatti, il monitoraggio del battito cardiaco 24h su 24 e quello per la qualità del sonno.

Dal punto di vista fitness, invece, sono presenti diversi programmi oltre agli immancabili indicatori per i passi e le distanze percorse o, ancora, per le calorie bruciate in fase di esercizio.

Degna di nota è soprattutto la batteria che vanta un'autonomia di 36 ore con un utilizzo intenso o 21 giorni se impostata su risparmio energetico. La ricarica rapida VOOC, poi, permette di ottenere in appena 15 minuti di ricarica il 50% dell'autonomia.

Lo smartwatch, in conclusione, è resistente all'acqua fino a 5 ATM, mostra le notifiche dei messaggi, la gestione del calendario e dà la possibilità di rispondere alle notifiche.

Da non sottovalutare la possibilità di pagare direttamente con esso grazie ai sistemi contactless.

Puoi acquistare Oppo Watch su Amazon ad appena 267,75€ nella colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono sempre gratuite ma effettuate in tempi standard. Il prodotto può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

