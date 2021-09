OPPO Watch Free: dove lo abbiamo già visto?

I render stampa del nuovo OPPO Watch Free rivelano un'estetica similare a quella del Realme Band 2. Tuttavia, ad una prima occhiata, si noti che il terminale gode di un look più premium.

OPPO Watch Free: ecco quale sarà il suo design

All'inizio di questo mese, abbiamo riferito che uno dei prossimi prodotti del colosso cinese in arrivo questo mese è il nuovo wearable che verrà presentato come OPPO Watch Free. Prima del lancio, una fuga di notizie ci ha permesso di dare una prima occhiata al dispositivo; sembra essere più un fitness tracker che un orologio. Ha anche un design familiare, nello specifico, simile a quello che abbiamo visto da più produttori asiatici.

I rendering sono stati pubblicati su Twitter dal noto tipster Evan Blass a.k.a. “evleaks” e non solo mostrano l'orologio da diverse angolazioni, ma mostrano anche le due colorazioni in cui sarà verrà venduto.

Ricordiamo che il nuovo Watch Free disporrà di un display rettangolare allungato verticalmente simile a quello del Huawei Watch Fit e della Realme Band 2 annunciata di recente. Lo schermo è circondato da una cornice metallica rivestita di nero sulla variante nera e di oro su il modello beige.

Proprio come l'indossabile del suo sub-brand, anche questo non avrà alcun pulsante fisico, il che significa che tutte le operazioni si effettueranno attraverso il display touch. Attaccato alla custodia è presente un cinturino in gomma testurizzata con nervature che aumenteranno la traspirabilità e il comfort.

Non conosciamo le specifiche dell'OPPO Watch Free, ma non dovrebbe contenere molte funzionalità come il Watch 2; non dimentichiamo che, secondo recenti speculazioni, questo prodottino dovrebbe costare anche meno del fratello maggiore. L'azienda deve ancora annunciare una data di lancio, ma dovrebbe essere svelata questo mese.