Dopo un massiccio sold out, OPPO Watch torna ufficialmente in vendita in Italia nella configurazione con cassa da 46 millimetri e connettività WiFi. Solo fino al 30 maggio, gli utenti che lo acquisteranno riceveranno in omaggio un paio di auricolari TWS OPPO Enco W11.

OPPO Watch 46mm torna in Italia

Un wearable bello, elegante e completo sotto ogni punto di vista. Perfetto per l’uso quotidiano, dà il meglio di sé anche quando si tratta di prendersi cura della tua salute e di accompagnarti durante l’attività sportiva. Non manca la presenza di “Android per smartwatch”, ovvero del sistema operativo Wear OS, che offre una marcia in più a questi dispositivi.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato così il ritorno di OPPO Watch sul mercato italiano:

“L’ecosistema OPPO si arricchisce giorno dopo giorno, per garantire ai suoi sempre più numerosi utenti il meglio della tecnologia e dell’innovazione. OPPO Watch è sicuramente uno dei device più amati, la proposta ideale per chi è alla ricerca di un compagno affidabile e per tutti gli appassionati di sport. Inoltre, con il suo design raffinato e versatile, OPPO Watch riflette al meglio l’attenzione e la cura al dettaglio che da sempre caratterizzano il brand.”

Il dispositivo è già disponibile in vendita nelle migliori catene di elettronica e su Amazon.it (lo trovi nella configurazione da 46 mm a 299,90€, ma anche in quella da 41mm a 209€). Tutti i clienti che, entro il 30 maggio, compreranno l’edizione da 46mm, riceveranno in omaggio un paio di OPPO Enco W11, il cui valore commerciale è di 39,90€-

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

