OPPO Watch 2 riceve ColorOS 3.0: ecco il fiume di novità in arrivo

OPPO ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento software per OPPO Watch 2 che introduce il tanto atteso sistema operativo ColorOS 3.0. Si tratta di una major release caratterizzata da un fiume di novità e fix generali, come ad esempio l'introduzione di una nuova modalità per il tracking della qualità del sonno, il supporto alle chiavi digitali per alcuni modelli di macchine cinesi, watch face compatibili con la modalità Always-on Display e molto altro.

OPPO Watch 2 riceve l'aggiornamento a ColorOS 3.0

Ecco il changelog completo:

Interfaccia grafica Possibilità di impostare nuove watch face per la modalità Always-on Display Le icone sono state ridisegnate con un design ispirato a quelle di ColorOS 12

Sistema Incrementato il supporto alle applicazioni istantanee Introduzione dell'applicazione Calendario Introduzione del supporto alla chiave digitale per alcuni modelli di auto cinesi Miglioramenti e correzioni di bug

Monitoraggio del sonno È possibile sincronizzare gli orari di sonno tra lo smartwatch e gli smartphone OPPO Sleep Mode 2.0: il sistema riduce la luminosità e mostra consigli su come migliorare il sonno Sleep Tracking Report: è stata introdotta una interfaccia più semplice e piacevole da vedere

Fitness tracking Aggiunto il supporto allo scii



La compagnia fa sapere che durante l'aggiornamento è bene non premere il tasto laterale del device: nel caso fosse inavvertitamente pigiato e l'interfaccia grafica dovesse mostrare qualche glitch o altro, si consiglia di non toccare lo smartwatch e attendere l'installazione dell'update. Il device tornerà funzionante come prima a seguito del riavvio automatico.