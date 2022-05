OPPO, Virtual Assistant porta un esperto direttamente sul tuo device

Con l’arrivo della serie OPPO Find X5 è stato introdotto il nuovo servizio Virtual Assistant, ovvero un canale di assistenza privilegiato pre e post-vendita per offrire a ogni utente OPPO la possibilità di entrare in contatto con uno specialista e risolvere ogni problematica.

Utile prima di un eventuale acquisto o anche in seguito per fugare qualche dubbio, Virtual Assistant permetterà a chiunque di sfruttare l’incredibile potenziale della serie Find X5 – a proposito, il modello OPPO Find X5 crolla di prezzo su Amazon – oppure di un qualunque altro dispositivo della line-up.

Con Virtual Assistant di OPPO hai un servizio pre o post-vendita di altissimo livello

Il servizio di assistenza, come dicevamo, mette a disposizione di ogni utente uno specialista pronto a rispondere ad ogni domanda inerente al proprio device, soddisfare le curiosità circa un’eventuale funzionalità oppure procedere alla diagnostica in tempo reale e correggere eventuali bug che minano l’usabilità del dispositivo tramite la condivisione dello schermo.

Virtual Assistant rientra quindi all’interno dei servizi premium, e a costo zero, che il colosso cinese offre a tutti gli utenti muniti di uno dei nuovi device della serie Find X5; il programma tutela un nuovo acquirente di fronte ai piccoli incidenti che normalmente vedono una risoluzione solo dopo lunghissimi periodi di attesa.

A tal proposito, OPPO mette a disposizione un servizio senza costi aggiuntivi per il ritiro e la riconsegna a domicilio di un device danneggiato; inoltre, la compagnia ha istituito il programma OPPO Care che, oltre a proteggere lo smartphone per 24 mesi, fornisce anche la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale.

Il servizio, lo ricordiamo, copre tutti i modelli della serie Find X5, quindi OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 Lite, e si aggiunge alla già ottima Garanzia Internazionale che protegge i device dai danni accidentali e dall’usura in oltre 33 Paesi.