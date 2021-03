Se il marchio OPPO vi appassiona, mettetevi comodi! Si avete capito bene, prendetevi qualche minuto per scoprire le nuove offerte dedicate per la Festa del Papà. Tra le varie sorprese troviamo gli auricolari OPPO ENCO Free Wireless, ENCO X Wireless ed ENCO W31 True Wireless oltre agli smartphone Reno4 Z, A52, A53s ed altri.

OPPO: offerte per la Festa del Papà

A partire da oggi e fino al 31 Marzo 2021 in occasione dell’arrivo della Primavera e dell’ormai imminente Festa del Papà, l’azienda cinese mette a disposizione alcuni device con sconti fino al 40% rispetto al prezzo di listino.

La prima offerta riguarda gli auricolari OPPO ENCO Free Wireless, dispositivo mid-range della gamma ENCO di OPPO e disponibili a 99,90 euro.

Le ENCO W31 True Wireless sono invece scontate sempre del 40% e acquistabili a 69,90 euro. Questo prodotto è disponibile nelle colorazioni Black & White.

L’ultimo modello, ENCO X Wireless, ha un prezzo più alto rispetto ai primi due auricolari perché si tratta di un prodotto Top di Gamma. Le sue caratteristiche principali offrono la tecnologia Noise Cancelling a tre microfoni e un filtro adattivo. Anche questo prodotto è disponibile in sconto a 149,90 euro.

Per quanto concerne gli smartphone, il primo che troviamo scontato è il Reno4 Z con 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Il dispositivo in questione è disponibile nelle colorazioni Dew White e Ink Black al prezzo di soli 269€.

Un’altro dispositivo in forte sconto è l’A52, device con processore Snapdragon 665 nella configurazione da 64GB di memoria interna e 4GB di RAM. Lo smartphone in questione viene venduto in promo a soli 149 euro.

Infine, l’ultimo device scontato è l’OPPO A53s, smartphone medio gamma con delle buone caratteristiche tecniche disponibile sullo store Amazon a soli 169 euro.

Le migliori offerte di oggi per Oppo A53s: tutti i prezzi

OPPO

Oppo A53s

Smartphone