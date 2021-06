Oppo SmartWatch è in offerta su Amazon a soli €249. Il ribasso del 17% produce uno sconto effettivo di €50,99 che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Oppo SmartWatch

Oppo SmartWatch è un dispositivo tutto da scoprire. Con il suo cinturino in colorazione nera, si adatta perfettamente ai polsi maschili ai polsi femminili consentendo agli utilizzatori di avere un accessorio intelligente sempre a portata di mano.

Monta un display AMOLED da 1,91 pollici. Questa caratteristica non è da sottovalutare in quanto è una delle più ampi presente sul mercato e favorisce una lettura delle informazioni delle notifiche in qualsiasi contesto ambientale, anche in quello più luminosi.

Al suo interno sono integrati dei sensori che sono dedicati sia alla rilevazione di dati inerenti alla salute del corpo che mirati alle performance sportive. Infatti è possibile conoscere sempre la propria frequenza cardiaca mediante un cardiofrequenzimetro, la qualità del sonno, effettuare esercizi di respirazione guidata e sconfiggere la sedentarietà mediante degli appositi reminder.

Per quanto riguarda le modalità sportive, invece, queste sono numerose e consentono di tenere conto degli esercizi effettuati in modo molto preciso.

Degna di nota e la batteria che permette di ottenere un'autonomia di 21 giorni quando il dispositivo è utilizzato in modalità risparmio energetico inoltre supportata la ricarica rapida che in 15 minuti restituisce il 46% dell'energia.

Oppo SmartWatch è acquistabile su Amazon a soli €249 in colorazione nera. Acquistalo oggi ricevere un appena 48 ore se sei abbonato a Prime. Se invece sei cliente standard, le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

In conclusione, il dispositivo può essere acquistato anche a rate a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

