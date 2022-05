OPPO ha in cantiere un nuovo flip phone super economico?

Se OPPO Find N rappresenta il primo smartphone pieghevole del colosso cinese e uno dei migliori competitor della gamma Galaxy Z Fold di Samsung, in futuro verrà presentato un nuovo flip phone super economico di OPPO che andrà a competere direttamente con la serie Galaxy Z Flip di Samsung.

Infatti, in base alle ultime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, sembra proprio che la compagnia sia impegnata nello sviluppo di un inedito smartphone a conchiglia caratterizzato da un prezzo di lancio estremamente competitivo e di gran lunga più economico di quello richiesto ad esempio per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3.

OPPO ha in cantiere un inedito flip phone super economico, a quanto pare

Venendo all’aspetto clue del rumor, sembra lo smartphone pieghevole di OPPO possa arrivare sul mercato con un prezzo indicativo pari a 5000 yuan, ovvero circa 720 euro al cambio; se così fosse, e se il device dovesse in qualche modo riprendere il design estremamente curato di Find N, gli altri OEM Android si ritroverebbero dinnanzi a un competitor agguerrito.

In tutta probabilità il nuovo flip phone di OPPO verrà inizialmente commercializzato in Cina, ma è in Europa che la compagnia potrebbe rivoluzionare il mercato: proporre uno smartphone a conchiglia sotto la soglia degli 800€ garantirebbe al colosso cinese un vantaggio difficilmente colmabile dalle altre compagnie. Inoltre, per quanto riguarda le specifiche, l’unico dettaglio finora noto (oltre al prezzo) è la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus; con ogni probabilità sarà un flip phone di fascia alta, ma commercializzato a un prezzo da fascia medio alta.

