OPPO Reno8, la serie è prossima al lancio con un SoC strepitoso

Dopo innumerevoli leak e indiscrezioni che ci hanno permesso di conoscere alcune informazioni sulla famiglia OPPO Reno8, in queste ore è direttamente la compagnia a svelare la data di lancio: i nuovi di smartphone di fascia medio alta saranno presentati in Cina il prossimo lunedì 23 maggio.

Durante l’evento ci aspettiamo la presentazione di almeno tre smartphone – OPPO Reno8, OPPO Reno8 SE e OPPO Reno 8 Pro – con a bordo il nuovo processore Qualcomm di fascia medio alta Snapdragon 7 Gen 1 atteso al lancio il 20 di maggio.

Tenendo in considerazione le ultime indiscrezioni pubblicate in rete in queste ore, con tutta probabilità il modello OPPO Reno8 Pro sarà dei tre quello con l’hardware più spinto. Dovrebbe montare un pannello OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore MediaTek Dimensity 8100, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e almeno tre varianti cromatiche: Xiaoyao Green, Roaming Gray e Dark Black.

Passando al modello OPPO Reno8, forse il modello con il miglior rapporto qualità/prezzo, in questo caso è molto probabile la presenza di un display OLED Samsung E4 da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 sotto il cofano. Anche in questo caso è attesa una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e tre colorazioni: Sligtly Drunk, Encounter Blue e Night Tour Black.

Infine, venendo al device evidentemente più economico tra i tre, OPPO Reno8 SE, in questo caso è atteso un pannello OLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 1300, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e le colorazioni Slight Drunk, Clear Sky Blue e Night Tour Black.

Nonostante non siano ancora disponibili informazioni circa il prezzo e l’eventuale arrivo anche nel mercato mobile europeo, è lecito presumere che saranno tutti e tre muniti di Android 12 con la personalizzazione ColorOS. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sui device, vi ricordiamo che l’ottimo OPPO Reno7 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

