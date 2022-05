OPPO Reno8 Lite 5G sta per arrivare, ma sa di "già visto"

Dopo il fiume di leak e indiscrezioni che ha investito OPPO Reno8 in questi ultimi giorni, quest’oggi andiamo a scoprire le prime informazioni (deludenti?) sul modello OPPO Reno8 Lite 5G. Secondo le informazioni pubblicate in rete dal leaker @_snoopytech_ su Twitter, infatti, sembra proprio che il “nuovo” smartphone di OPPO non sia altro che un rebrand di OPPO Reno 7 Lite 5G e quindi di OPPO F21 Pro 5G.

Se il rumor pubblicato dal leaker dovesse rivelarsi corretto, con tutta probabilità OPPO Reno 8 Lite 5G sarà venduto in quei mercati in cui non è stato commercializzato il modello Reno 7 Lite 5G.

OPPO Reno8 Lite 5G si mostra nei primi leak e sa di “già visto”

Non è la prima volta che OPPO adotta una strategia commerciale di questo tipo, la quale viene spesso anche seguita da giganti del calibro di Xiaomi con i vari sub brand Redmi e POCO.

Sebbene non ci siano ancora conferme circa la scheda tecnica del medio gamma, con tutta probabilità sarà munito di un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la capienza della batteria, invece, si parla di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo.

Ci aspettiamo che il prezzo di lancio sia estremamente contenuto, come da tradizione OPPO, ma non ci sono informazioni a riguardo.

