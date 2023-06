OPPO Reno8 Lite 5G crolla su Amazon: -18% per cam 64MP e mega batteria

L’ottimo smartphone Android di fascia media OPPO Reno8 Lite 5G è protagonista di una splendida offerta di Amazon che non puoi farti scappare. Con uno sconto immediato del 18%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 279€ per stringere tra le mani uno tra i migliori mediogamma degli ultimi tempi – con i servizi Prime ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Sottile, leggero e con un’anima giovanile, lo smartphone del colosso cinese è pronto a soddisfare tutte le tue necessità: è perfetto per telefonare, chattare sui social, navigare in rete, guardare video online, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Appena 279€ su Amazon per l’ottimo mediogamma OPPO Reno8 Lite 5G

OPPO Reno8 Lite 5G monta uno splendido pannello AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie sempre di qualità e un potente processore octa core per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Alimentato da una mega batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, lo smartphone integra anche una fotocamera principale tripla con un sensore da 64 MP con IA per scatti e video eccezionali.

Acquista subito l’ottimo mediogamma di OPPO fintanto che può essere tuo a un prezzo davvero molto conveniente: rimarrai piacevolmente colpito dalla qualità costruttiva del telefono, il suo design giovanile e la scheda tecnica potente e sempre pronta a rispondere alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.