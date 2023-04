OPPO Reno8: la colorazione Shimmer Gold al minimo storico

Se stai cercando uno smartphone di fascia alta con prestazioni elevate, design elegante e fotocamera eccezionale, non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile: OPPO Reno8 è disponibile su Amazon a soli 449 euro invece di 529,99 nella versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Si tratta di uno sconto del 15% che ti permette di risparmiare ben 80,99 euro sul prezzo originale per l’elegante colorazione Shimmer Gold, esclusiva Amazon.

OPPO Reno8: un top gamma al prezzo di un midrange

OPPO Reno8 è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi sul mercato. Dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e sensore di impronte digitali integrato, offre una visione nitida e immersiva dei tuoi contenuti preferiti.

Il processore Snapdragon 765G garantisce una fluidità e una reattività ottimali in ogni situazione, sia che si tratti di navigare sul web, giocare o usare le app. La batteria da 4025 mAh supporta la ricarica rapida VOOC 4.0 che ti consente di recuperare il 50% di autonomia in soli 20 minuti.

Il grosso punto di forza di OPPO Reno8 è la sua fotocamera posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ibrido 5x. Grazie a questa potente lente firmata Sony, potrai scattare foto e video di qualità professionale in ogni condizione di luce, catturando i dettagli più fini e i colori più vividi.

Inoltre, potrai sfruttare le funzioni intelligenti come il riconoscimento delle scene, il ritratto notturno e il video bokeh per dare un tocco creativo ai tuoi scatti. E per i tuoi selfie, potrai contare sulla fotocamera anteriore da 32 MP con modalità bellezza e HDR.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta limitata: OPPO Reno8 è il tuo smartphone ideale e ora puoi averlo a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.