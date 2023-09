OPPO Reno8 in offerta speciale a 329,99 euro su OPPO Store

OPPO Reno8 è un ottimo medio di gamma che vanta un bel display, una sorprendente fotocamera principale e una ricarica fulminea. Promosso a pieni voti anche il software, completo e veloce, capace di regalare quell’esperienza d’uso che manca in tanti modelli inseriti in questa fascia di prezzo.

A proposito di prezzo, oggi lo puoi acquistare sullo store ufficiale di OPPO al prezzo speciale di 329,99 euro, risparmiando 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (399,99 euro, ndr). La spedizione è gratuita e in più ti viene data la possibilità di pagare in 10 comode rate senza interessi con PagoDIL da 33 euro al mese.

OPPO Reno8 in sconto di 70 euro sul sito ufficiale

Il fiore all’occhiello del Reno8 è il display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, protetto dal vetro Gorilla Glass 5. È un ottimo pannello, sia per l’utilizzo di tutti i giorni, anche sotto la luce diretta del sole, sia per guardare i contenuti in streaming (eventi sportivi, film, serie TV, ecc.).

Un altro punto di forza di questo telefono è la ricarica a 80W. Si tratta di una delle ricariche rapide più fulminee del mercato in senso assoluto, non solo dunque per quanto riguarda la fascia dei medio gamma. Bene anche l’autonomia, che consente di superare un’intera giornata lavorativa senza difficoltà.

Infine, sorprende in positivo la fotocamera. La camera principale è una 50 MP con apertura focale f/1.8, a cui si aggiungono una 8MP f/2.2 per la grandangolare, una 2MP f/2.4 per la macro e una 32MP f/2.4 per la camera anteriore. La messa a fuoco è rapida e precisa, con le foto che risultano sempre nitide e chiare in condizioni di buona luce.

Cogli al volo l’offerta dello store ufficiale su OPPO Reno8, in modo da risparmiare la bellezza di 70 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

