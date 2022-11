OPPO Reno7: super display e cam da 64 MP con IA a prezzo REGALO (-20%)

OPPO Reno7 in offerta su Amazon con il 20% di sconto è la tua occasione d’oro per mettere le mani su uno tra i migliori mediogamma degli ultimi mesi, oggi al prezzo di un comune device economico. Infatti, se lo acquisti immediatamente il device di OPPO si inserisce all’interno della categoria dei “budget phone” ma con un hardware e con delle spedifiche davvero niente male.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un buon look & feel e un design piacevole e moderno, lo smartphone del colosso cinese monta un bellissimo display AMOLED da 6.4 pollici super fluido e ad altissima risoluzione.

Amazon sconta di tantissimo l’ottimo smartphone OPPO Reno7

Sotto il cofano un potente processore octa core fa letteralmente volare Android e avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 4500 mAh con tanto di ricarica rapida da 33W è sempre al tuo fianco per assicurarti tante ore di utilizzo anche dopo appena 20 minuti di carica.

La vera ciliegina sulla torta è però la fotocamera posteriore: in questo caso troviamo ben tre lenti con un super sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità elevata.

È davvero l’occasione giusta per acquistare subito l’ottimo smartphone di fascia media di OPPO, a maggior ragione quando ha dalla sua tutte le caratteristiche più importanti in un device moderno al costo di un comune device economico. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

