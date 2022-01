OPPO Reno7 Pro non è un semplice medio gamma

La serie OPPO Reno7 si appresta a fare il salto nei mercati internazionali, lo sappiamo già, ma in queste ore la compagnia ha svelato alcune particolari dettagli circa il design di OPPO Reno7 Pro che lo distinguono dal resto degli smartphone di fascia media e dagli altri device della stessa compagnia cinese. In particolare l'azienda sottolinea l'iconico design del device grazie alla particolare lavorazione OPPO Glow che rende il retro dello smartphone così accattivante e bello da vedere.

Il design di OPPO Reno7 Pro vi lascerà senza parole

“La più recente tecnologia LDI, che fino ad ora è stata utilizzata per progettare PCB nell'industria aeronautica, è stata riproposta per incidere trame fini – dalle dimensioni di appena 20 micron – sulla cover posteriore in vetro della serie Reno7“, sottolinea l'azienda. Il risultato di questa particolare lavorazione è ben visibile a occhio nudo semplicemente ruotando il telefono e mettendo in mostra il pannello posteriore: l'effetto visivo è assicurato grazie a una particolare lavorazione che riflette la luce e crea interessanti trame di riflessi.

OPPO Reno7 Pro è anche il modello più sottile e resistente della serie grazie a un profilo spesso appena 7.45 mm e ad un telaio in alluminio che fornisce resistenza e robustezza all'intera struttura. Infine, il display OLED con lavorazione 2.5D da 6.55 pollici è abbracciato da cornici estremamente ottimizzate che conferiscono un rapporto telaio/display del 92.8%.