OPPO Reno7 è pronto a sbarcare in nuovi Paesi: ecco quando

A seguito della presentazione della serie OPPO Reno7 lo scorso anno in Cina, il colosso cinese starebbe finalizzando gli ultimi preparativi per l’arrivo della serie in nuovi Paesi: secondo gli ultimi leak, rumor e indiscrezioni circa la data di lancio, sembra proprio che la serie OPPO Reno7 verrà svelata in India il giorno 4 febbraio.

Ecco la probabile data di lancio di OPPO Reno7 in nuovi Paesi

Paras Guglani, il leaker che ha pubblicato l’indiscrezione su Twitter, svela che secondo le sue fonti la compagnia presenterà i nuovi device tra il 4 o il 5 febbraio, mentre la probabile data di inizio commercializzazione cadrà invece il martedì successivo 8 febbraio.

Exclusive and Confirmed🚨🚨🚨🚨



Lock the date: 4th February 2022 india



First Sale- 8th February



Reno 7 5G- SD 778G

Reno 7 Pro 5G – DM1200 max#Oppo #Reno7Pro5G #Reno7Series #OPPOReno7Series #opporeno7pro pic.twitter.com/ix5bCESmh8 — Paras Guglani (@passionategeekz) January 22, 2022

Venendo alle specifiche tecniche, è molto probabile che la serie OPPO Serie7 per i mercati internazionali avrà specifiche simili a quelle della Cina: il modello vanilla, Reno7, è atteso con un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre il modello Reno7 Pro dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Qualcomm Snapdragon 778G e MediaTek Dimensity 1200 sarebbero i due SoC attesi sui nuovi device, mentre per quanto riguarda le fotocamere posteriori si scommette su una soluzione di fascia alta per entrambi i device.