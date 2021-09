OPPO Reno7: ecco i primi dettagli sulla nuova serie

La serie Reno6 di OPPO è appena arrivata in alcuni mercati solo in queste settimane, anche se ha debuttato in Cina all'inizio dell'anno. Ora sembra che l'azienda si stia già preparando per lanciare la nuova line-up di punta Reno7 nei prossimi mesi. Un noto leaker ha ora rivelato alcuni dettagli sulla gamma di midrange premium in arrivo.

OPPO Reno7: tutto quello che c'è da sapere

Secondo un post ora cancellato di Digital Chat Station su Weibo, il colosso cinese lancerà presto la serie Reno7 in Cina. Il suo principale concorrente sarà la futura gamma di mediogamma di punta di Vivo, la serie S12.

Detto questo, il tipster ha condiviso solo informazioni sulla variante standard del Reno7 di OPPO. Secondo lui, questo smartphone presenterà un design frontale simile a quello del modello precedente. In altre parole, il display piatto e ci sarà un foro per la sefleicam di piccole dimensioni posto in alto a sinistra. Le cornici saranno ancora più sottili rispetto alla generazione attuale.

Inoltre, dice che il telefono avrà una struttura realizzata in metallo. Sulla back cover (probabilmente in vetro) ci sarà un comparto fotografico composto da tre sensori con prestazioni migliorate. Dulcis in fundo, una delle fotocamere sfoggerà un anello LED utile per la gestione delle notifiche.

Ci aspettiamo di saperne di più sulla nuova gamma OPPO Reno7 nei prossimi giorni. I device probabilmente utilizzeranno chipset diversi come i loro predecessori.

Intanto, nel 2022 vedremo anche l'arrivo del primo tablet della compagnia. Con buona probabilità, sfiderà apertamente il Pad 5 di Xiaomi e le soluzioni di Huawei e Lenovo. Lecito aspettarlo con la line-up di punta Find X4 in arrivo nella primavera del 2022.