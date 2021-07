Il Reno6 Z 5G è un nuovo device che fa parte della line-up Reno6 dell'azienda cinese OPPO e che dovrebbe essere lanciato la prossima settimana. Il telefono sarà presentato per la prima volta in Thailandia e dovrebbe arrivare in altri mercati nelle settimane a venire. Prima del debutto, sono emersi altri rendering per la stampa del dispositivo.

OPPO Reno6Z 5G: le specifiche tecniche

Le immagini sono state pubblicate su Twitter da Evan Blass (@evleaks) e mostrano il dispositivo in una finitura Aurora simile a quella mostrata dagli altri telefoni della gamma Reno6. Il nuovo midrange ha un display piatto, anche se sembra che il vetro nella parte superiore sia 2.5D , dato che è visibile una leggera curva lungo i bordi.

Mentre le cornici sono piuttosto sottili, il mento è più spesso del resto. C'è anche un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Il Reno6 Z 5G ha tre fotocamere posteriori impilate verticalmente l'una sull'altra e la main camera è un sensore da 64 MP. OPPO ha rivelato che tutta la gamma 2021 ha la nuova finitura Reno Glow che conferisce ai telefoni una finitura opaca e un aspetto lucido. Come previsto, la colorazione Aurora farà apparire diverso il telefono a seconda della fonte di luce.

OPPO ha anche abbandonato il design del telaio flat simile all'iPhone 12 adottato per il Reno6 5G a favore della struttura curva, decisamente più confortevole. Presente il pulsante di accensione sulla destra mentre il bilanciere del volume si trova sul lato sinistro.

Oltre ai render trapelati, la pagina promozionale sul sito web di OPPO Thailand mostra anche una versione grigia/nera del Reno6 Z 5G. Ci sono anche alcune specifiche confermate come un processore Dimensity 800U (lo stesso nel Reno5 Z) e il supporto per la ricarica VOOC da 30 W. Gli altri telefoni della serie supportano la ricarica rapida da 65 W.

Il Reno6 Z 5G verrà lanciato in Thailandia il 21 luglio. Attendiamo nuove informazioni relative al debutto su scala internazionale.

OPPO

Smartphone