Le specifiche complete del nuovo OPPO Reno6 Z sono appena state rivelate in rete: ora conosciamo le caratteristiche del comparto fotografico, lo storage a bordo e molto altro ancora.

OPPO Reno6 Z: cosa sappiamo?

Ad aprile, il colosso cinese ha presentato il Reno5 Z a Singapore e ora stanno già arrivando le prime informazioni sul suo successore. La scorsa settimana, l'informatore Abhishek Yadav ha fatto trapelare le specifiche chiave del futuro telefono Reno6 Z. Sebbene non ci siano informazioni sull'arrivo del terminale, un nuovo leak dello stesso tipster ne ha svelato tutte le specifiche.

Il nuovo leak ha rivelato che il terminale ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Lo schermo è dotato di uno strato di protezione Gorilla Glass 5.

La ColorOS 11.1 basata sul sistema operativo Android 11 potrebbe essere precaricata su Reno 6Z. Il dispositivo potrebbe essere dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. L'informatore aveva precedentemente affermato che poteva essere guidato dal chip Dimensity 800U.

Non di meno, il Reno6 Z potrebbe essere dotato di una batteria da 4.310 mAh ed è probabile che venga fornito con una ricarica rapida da 33 W. Per i selfie, potrebbe presentare uno snapper frontale da 32 megapixel e la sua back cover potrebbe vantare un comparto fotografico da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel. Si consiglia ai lettori di digerire la fuga di notizie sul dispositivo in questione con “un pizzico di sale” e di attendere ulteriori rapporti per saperne di più.

Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, lo smartphon potrebbe offrire principalmente miglioramenti sul fronte della memoria interna e sul comparto fotografico rispetto al modello precedente. Reno5 Z ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, un processore Dimensity 800U, una batteria da 4.310 mAh con ricarica da 30 W, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, una snapper frontale da 16 megapixel e quattro lenti da 48 megapixel.

