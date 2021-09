La serie OPPO Reno6 verrà lanciata in Europa, Medio Oriente e Africa nei prossimi giorni. Questo è quanto dichiarato dall'azienda in queste ore.

OPPO Reno6 sta per arrivare anche da noi

Un paio di mesi fa, OPPO ha lanciato la sua ultima linea di smartphone di fascia medio-alta, la serie Reno6 nel suo paese d'origine, la Cina. Successivamente, nel mese di luglio, i dispositivi sono stati resi disponibili nel mercato indiano.

Ora, l'azienda sta espandendo la disponibilità della serie Reno6 presentando i terminali in ​​Europa, Medio Oriente e Africa. I device verranno lanciati nei prossimi giorni in queste regioni e la società ha già avviato diverse promozioni sui rispettivi account di social media.

Il 9 settembre, i terminali 5G della serie Reno6 di nuova generazione saranno lanciati ufficialmente in Germania e Francia. La pagina di destinazione della compagnia parla del chipset MediaTek Dimensity 900. In precedenza, è stato riferito che Reno6 Pro+ dovrebbe essere rinominato come Reno6 Pro nel mercato europeo.

Non sappiamo quando queste regioni riceveranno i nuovi flagship killer; per saperlo con certezza dovremo attendere l'evento di lancio ufficiale, previsto nei prossimi giorni nei diversi mercati di riferimento.

Per quanto riguarda le specifiche, OPPO Reno6 5G presenta un display AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel, densità di pixel di 410 PPI e gamma di colori DCI-P3 del 93,28%.

Lo schermo offre anche una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, una luminosità di picco di 600 nit (tipica) e un rapporto pannello-corpo del 91,7%.

Il dispositivo è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 900, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria UFS 2.1. Nel reparto fotocamere, c'è una configurazione a tripla lente composta da un sensore principale da 64 megapixel, un'unità ultra-wide da 8 megapixel (119° FOV) e uno snapper macro da 2 megapixel.

Sul lato anteriore, il telefono è dotato di uno snapper da 32 Megapixel per selfie e videochiamate. Il terminale arriverà con un sistema operativo Android 10 con ColorOS 11, e sarà alimentato da una batteria da 4.300 mAh e supporterà la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

