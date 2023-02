OPPO Reno6 Pro: quad cam 50 MP, display eccellente e prezzo HOT (-31%)

OPPO Reno6 Pro 5G è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente: è una di quelle offerte che non capitano così spesso e che vanno prese al volo. Infatti, con uno sconto del 31%, solo quest’oggi hai la possibilità di acquistarlo a 549€ risparmiando ben 250€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione.

Lo smartphone di OPPO è uno tra i più popolari in questa fascia di prezzo, soprattutto per via del suo design di alto livello e una scheda tecnica capace di assicurarti prestazioni elevatissime in ogni momento della giornata.

Con Amazon puoi risparmiare ben 250€ sull’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G

È munito di un pannello AMOLED da 6.55 pollici super fluido ad altissima risoluzione con una fotocamera per selfie eccellenti, mentre sotto il cofano un potente processore octa core può contare su tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Come se non bastasse, OPPO Reno6 Pro 5G può fare affidamento su una batteria da 4500 mAh con ricarica super rapida e su di un modulo fotografico triplo da 50 MP per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Questa di oggi rappresenta senza ombra di dubbio la migliore offerta di Amazon che ti possa capitare sul device di OPPO, l’unico che ti garantisce una esperienza di utilizzo da top di gamma al prezzo di un device di fascia media.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.