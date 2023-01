OPPO Reno6 Pro 5G: quad cam, display WOW e hardware TOP (-31% Amazon)

Solo su Amazon puoi trovare una super offerta che ti dona la possibilità di mettere le mani sull’ottimo mediogamma OPPO Reno6 Pro 5G a un prezzo davvero conveniente. Infatti, grazie a uno sconto del 31%, il device del colosso cinese può essere tuo ad appena 549€ con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno.

A un prezzo tipico di un qualsiasi smartphone Android di fascia media, il device a marchio OPPO ha dalla sua una scheda tecnica che regge anche il confronto con i device di fascia alta più blasonati.

Sconto incredibile su Amazon per l’ottimo mediogamma OPPO Reno6 Pro 5G

Realizzato con materiali di alto livello e con un design piacevole e giovanile, lo smartphone Android monta un bellissimo pannello AMOLED super fluido ad altissima risoluzione da 6.55 pollici ideale per guardare qualsiasi contenuto multimediale. Sotto il cofano, inoltre, batte un potentissimo processore octa core di Qualcomm in grado di avviare in un istante ogni tipo di app, mentre una batteria da 4500 mAh di nuova generazione ti saprà accompagnare per tutto il giorno senza fatica.

Ma non finisce qui: OPPO Reno6 Pro 5G monta anche un modulo fotografico principale con ben quattro fotocamere con la primaria da ben 50 MP per scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Prendi la palla al balzo e metti subito nel carrello lo smartphone di OPPO fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con il 31% di sconto. Inoltre, se fai presto, puoi anche sfruttare la consegna rapida in 1 giorno e iniziare a utilizzarlo già da domattina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.