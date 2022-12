OPPO Reno6 Pro 5G: display EPICO, iper batteria e quad cam a 399€

Se per Natale hai intenzione di cambiare il tuo vecchio smartphone Android, questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare l’epico OPPO Reno6 Pro 5G a un prezzo super. Infatti, ad appena 399€ con tanto di spedizione rapide e completamente gratuite, puoi chiudere il 2022 stringendo tra le mani un device con un design bellissimo e un comparto hardware di alto livello.

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 6.55 super fluido e ad altissima risoluzione per guardare qualsiasi contenuto multimediale senza cali di dettagli, mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm avvia in un istante ogni app e fa letteralmente volare Android.

Prezzo shock su eBay per il potentissimo OPPO Reno6 Pro 5G: affare d’oro

Con lo smartphone di OPPO puoi navigare al massimo della velocità 5G in ogni parte d’Italia, e la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida è sempre al tuo fianco per ore e ore di utilizzo senza mai un passo falso. Inoltre, a tutto ciò si aggiunge un comparto fotografico posteriore di alto livello: proprio come i top di gamma Android, OPPO Reno6 Pro 5G monta quattro lenti con la principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Come hai avuto modo di scoprire, il device di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa prima di Natale e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.