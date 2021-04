In queste ore sono emerse in rete le prime informazioni relative alle specifiche tecniche del nuovo OPPO Reno6 5G che rivelano che il dispositivo presenterà un display a 90 Hz, il chipset Dimensity 1200, fotocamere quadruple con sensore principale 64 Megapixel e molto altro ancora.

OPPO Reno6: appena emerso online?

L’anno scorso a giugno, il costruttore cinese ha presentato la serie di smartphone Reno3. Si ipotizza che il produttore cinese possa lanciare la serie di smartphone Reno6 nello stesso periodo quest’anno. Si dice che il nuovo modello potrebbe essere il primo telefono di OPPO alimentato dal Dimensity 1200.

Oggi, il noto leakster Digital Chat Station ha condiviso le specifiche chiave di un misterioso telefono con un chip Dimensity 1200. Sembra che il tipster possa aver spoilerato in anteprime le specifiche del nuovo Reno in arrivo.

Specifiche OPPO Reno6 5G

La fuga di notizie rivela che il presunto OPPO Reno6 5G potrebbe sfoggiare uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e un foro di perforazione posizionato nell’angolo superiore sinistro. Il telefono dovrebbe offrire una risoluzione FHD + di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Per i selfie, Reno6 5G potrebbe presentare uno snapper da 32 megapixel come il predecessore Reno5 5G. Il pannello posteriore del teleterminaleono potrebbe essere dotato di un sistema a quattro telecamere con sensore principale da 64 megapixel. L’informatore non ha rivelato le configurazioni delle telecamere ausiliarie del dispositivo. Non di meno, ci si aspetta una batteria da 4.500 mAh, che può supportare la ricarica rapida da 65 W.

Il leak non ha rilasciato informazioni sulla RAM e sulle versioni di archiviazione. Come il modello precedente, il terminale potrà disporre di un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

È probabile che OPPO lancerà altri due prodotti denominati Reno6 Pro 5G e Reno6 Pro + 5G insieme alla variante standard. Il modello Pro potrebbe arrivare con Snapdragon 870, mentre il Pro + potrebbe essere un telefono di punta guidato dal chip Snapdragon 888.

