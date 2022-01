OPPO Reno6 Lite sa di già visto: vale la pena acquistarlo?

Nel giorno in cui un leak sulle specifiche leak di OPPO Find X5 Pro lo dipingono forse fin troppo simile a OnePlus 10 Pro, il colosso cinese svela lo smartphone OPPO Reno6 Lite in Messico: si tratta di un device di fascia media che si presenta come il rebrand di OPPO F19.

OPPO Reno6 Lite non è altro che il rebrand di OPPO F19

Lo smartphone di OPPO può contare su di un pannello AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel, fotocamera punch hole da 16 MP nell'angolo in alto a sinistra e cornici piuttosto vistose nella porzione inferiore. La scocca il policarbonato è impreziosita di una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro da 2 MP.

Come processore troviamo lo Snapdragon 662 con GPU Adreno 610, 6 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre come sistema operativo è presente Android 11 con la ColorOS 11 – non una grande novità considerando il target del device. Piuttosto valida la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, mentre dal punto di vista della connettività troviamo il supporto alle reti 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, jack audio da 3.5 mm e una porta USB Type-C.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno6 Lite è disponibile nelle colorazioni Glowing Rainbow Silver e Glowing Starry Black al prezzo di 8.799 peso messicani, circa 380 euro al cambio.