OPPO Reno6, il TOP dei mediogamma CROLLA su Amazon (-34%)

Oggi c’è una offerta Amazon coi fiocchi per acquistare il bellissimo smartphone di fascia media OPPO Reno6 5G a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, ad appena 329€ con il 34% di sconto (risparmio effettivo di 170€), il device di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo sotto ogni punto di vista.

Bello, raffinato, realizzato con materiali di alto livello e con un design pulito e giovanile, il device del colosso cinese monta un display AMOLED super fluido da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con di fianco una buona fotocamera frontale per selfie sempre di qualità.

OPPO Reno6 5G in offerta su Amazon è l’occasione che non puoi perdere

Se il display ti permetterà di guardare contenuti video ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, il super processore octa core sotto il cofano sarà sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e per rendere Android sempre reattivo. Ad esso si affianca, inoltre, una batteria da 4300 mAh con una tecnologia di ricarica rapida per assicurarti ore e ore di autonomia anche dopo appena 20 minuti di ricarica.

Il vero asso nella manica di OPPO Reno6 5G è senza ombra di dubbio il modulo fotografico posteriore: si tratta di un sistema multiplo con tre sensori di cui il principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa te ne pare di questa offerta Amazon? È o non è una super occasione unica per mettere le mani su un device bello e valido sotto tutti i punti di vista? Metti subito nel carrello OPPO Reno6 5G per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon; ti assicuriamo che resterai positivamente colpito dalla sua qualità costruttiva e dalle sue caratteristiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.