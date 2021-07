In queste ore è appena stata annunciata la nuova variante, differente per una tinta tutta nuova rispetto ai modelli precednetemente rilasciati, dell'OPPO Reno6. La colorazione in questione si chiama Purple Star.

OPPO Reno6: il viola è il colore dell'anno

A maggio, OPPO ha annunciato la serie di smartphone Reno6 5G in Cina. Il modello di partenza è stato reso disponibile nei seguenti colori: Summer Sea (bianco), Galaxy Dream (blu) e Night Sea (nero). Oggi, l'azienda ha confermato l'arrivo in Cina di una nuova variante denominata Purple Star.

Il device in questione è disponibile nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione oppure con 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Questi modelli hanno un prezzo di 2.799 Yuan e 3.199 Yuan. Attualmente, la nuova variante di colore è relativa al solo modello “vanilla” della gamma. La società sta anche vendendo un modello di confezione regalo Reno6 Purple Star Fantasy Limited nel paese.

Specifiche tecniche

Il Reno6 5G ha un display AMOLED da 6,43 pollici che produce una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il foro del display ospita una fotocamera frontale da 32 megapixel e sulla back cover sono presenti tre lenti: 64 + 8 + 2 megapixel.

Il deviceè il primo telefono in assoluto a presentare il chipset Dimensity 900. Il SoC è accoppiato con RAM LPDDR4x e storage UFS 2.1. È supportato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Per sicurezza, ha uno scanner di impronte digitali in-display.

Nelle notizie correlate, OPPO sta lavorando per portare la serie Reno6 all'interno dei mercati globali. L'India potrebbe essere il primo mercato al di fuori della Cina a ricevere la gamma in questione. La società ha recentemente confermato che lancerà Reno6 5G e Reno6 Pro 5G il 14 luglio in India. Non sappiamo tuttavia, quando questi device arriveranno in commercio anche da noi in Europa.

OPPO

Smartphone