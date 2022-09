OPPO Reno6 5G, uno SPETTACOLO di telefono a prezzo REGALO (-30%)

Il 30% di sconto sull’ottimo smartphone OPPO Reno6 5G rende questa offerta di Amazon più ghiotta che mai, a maggior ragione quando consideri che si tratta di uno tra i più popolari e apprezzati telefoni Android di fascia media. Ad appena 349€, infatti, il device del brand cinese non ha assolutamente nulla da invidiare ad altri smartphone in questa fascia di prezzo.

OPPO Reno6 5G ha dalla sua tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di altissimo livello, a partire dal design realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel premium e giovanile.

OPPO Reno6 5G crolla del 30% su Amazon: a questo prezzo è da prendere subito

Uno dei punti di forza dello smartphone di OPPO è senza ombra di dubbio il bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, mentre sul retro il modulo fotografico triplo può contare su un potentissimo sensore principale da 108 MP per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità eccellente.

Niente da eccepire nemmeno dal punto di vista hardware con il processore MediaTek octa core di ultima generazione, mentre la batteria da 4300 mAh può contare sul supporto della ricarica rapida per assicurarti ore e ore di utilizzo senza scendere a compromessi.

A questo prezzo è praticamente impossibile non mettere subito nel carrello il bellissimo smartphone di OPPO, a maggior ragione quando ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione grazie ai servizi Prime di Amazon.

