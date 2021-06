OPPO ha rilasciato ufficialmente la serie Reno6 il 27 maggio; questa nuova linea di device include tre diversi modelli. Tuttavia, questa gamma arriverà ufficialmente sugli scaffali più tardi soltanto nelle prossime ore (in Cina). La versione standard del Reno6 è dotata di un chip MediaTek Dimensity 900. Questo dispositivo è dotato di un display da 90 Hz, una fotocamera frontale da 32 MP, 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Il prezzo di questo smartphone è di 2799 yuan (438 dollari). Attualmente, il punteggio di esecuzione di GeekBench 5 per questo smartphone è ora disponibile a tutti gli utenti.

OPPO Reno6 5G: i risultati di Geekbench5

OPPO Reno6 utilizza il numero di modello (o nome in codice) CPH2251. Sul database Geekbench 5, questo smartphone registra un punteggio single-core di 729 punti e un multi-core di 2147 punti. Guardando i risultati, le sue prestazioni sono vicine a quelle dei processori di fascia media mainstream come lo Snapdragon 768G e il Dimensity 1000+. Le prestazioni multi-core sono leggermente insufficienti e non mostrano un GAP significativo con la generazione precedente. Tuttavia, è riuscito a battere i risultati ottenuti dallo Snapdragon 750G o 768G.

Il SoC MediaTek Dimensity 900 è prodotto utilizzando una tecnologia di processo a 6 nm. Questo chip utilizza due core ARM Cortex-A78 con una frequenza principale di 2,4 GHz e sei piccoli core Cortex-A55 da 2,0 GHz. Il processore supporta il WiFi 6, le memorie LPDDR5 e le flash UFS 3.1. Supporta anche la tecnologia di connettività 5G a doppia porta, rete SA/NSA, il Dual SIM 5G dual standby, la doppia scheda VoNR e altre tecnologie.

Oltre al suddetto dispositivo, anche la nuova ammiraglia mediogamma di Vivo con nome in codice “V2123A” utilizza questo chipset. Il suo punteggio Geekbench4 era stato precedentemente mostrato in rete (parliamo di 3467 punti per i test single-core e un punteggio multi-core di 8852 punti). Allo stesso tempo, il processore Dimensity 900 è apparso su AnTuTu e ha ottenuto 480.000 punti. In poche parole, possiamo dire che le prestazioni del nuovo Reno6 saranno notevolmente superiori rispetto a quelle del Reno5 standard.

Reno6 5G: le specifiche teniche

Display AMOLED da 6,43 pollici (2400 × 1080 pixel) Full HD+ 90Hz con luminosità fino a 800 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5;

Octa Core (2 CPU Cortex-A78 da 2,4 GHz + 6 CPU Cortex-A55 da 2 GHz) Processore MediaTek Dimensity 900 6 nm con GPU Mali-G68 MC4;

8 GB LPDDR4x RAM con 128 GB (UFS 2.1) di archiviazione / 12 GB LPDDR4x RAM con 256 GB (UFS 2.1) di archiviazione;

Android 11 con ColorOS 11.3;

Dual SIM (nano + nano);

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore OmniVISION OV64B, apertura f/1.7, flash LED, obiettivo ultragrandangolare da 8 MP 119° con sensore Sony IMX355 con apertura f/2.2 e fotocamera macro da 2 MP con sensore OmniVISION OV02B10, apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.4;

Sensore di impronte digitali in-display;

Dimensioni: 156,8×72,1×7,59 mm; Peso: 182 g;

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB di tipo C;

Batteria da 4300 mAh (tipica) / 4200 mAh (minima) con ricarica flash ultraveloce da 65 W.

