Il mese scorso, OPPO ha organizzato un evento in Kenya per annunciare lo smartphone Reno5. Accanto ad esso, l’azienda ha spoilerato l’arrivo di un altro dispositivo chiamato Reno5 F. A quel tempo, non ha rivelato le specifiche complete dello device ma adesso, questo è finalmente diventato ufficiale nel Paese. Non sappiamo se approderà anche in Europa considerando che è un prodotto che si rivolge ai mercati emergenti..

Specifiche e caratteristiche di OPPO Reno5 F

L’OPPO Reno5 F ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con un design a perforazione. Offre una risoluzione Full HD +, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 135 Hz e 800 nit di luminosità massima. Durante il gaming, la frequenza di campionamento può arrivare a 180 Hz. Sotto il pannello vi è uno scanner di impronte digitali.

Il foro di perforazione del display di Reno5 F ha una fotocamera selfie da ben 32 megapixel. L’array di camere posteriori ha un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel con FOV di 119 gradi, un’ottica mono da 2 megapixel per i ritratti e una macro da 2 megapixel. Il sistema operativo Android 11 con skin ColorOS 11.1 è preinstallato su Reno5 F.

Il MediaTek Helio P95 è la forza trainante dello smartphone. Viene coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria nativa. La sua batteria da 4,310 mAh supporta la tecnologia di ricarica VOOC da 30 W. Misura 160,1 x 73,2 x 7,8 mm e pesa 172 grammi.

L’OPPO Reno5 F ha molte cose in comune con l’OPPO F19 Pro. L’unica differenza evidente tra i due dispositivi è che l’F19 Pro ha una fotocamera frontale meno prestante da soli 16 megapixel.

Quanto costa? Il dispositivo ha un prezzo di 31.499 KES (al cambio sono circa $ 287) in Kenya. È disponibile in due varianti di colore come Fluid Black e Fantastic Purple. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni da parte del brand circa la disponibilità nel mercato internazionale.

