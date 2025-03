OPPO Reno12 FS 5G con 12GB di RAM e 521GB di archiviazione a un super prezzo

Sei alla ricerca di uno smartphone di fascia media che però non costi un patrimonio? Allora sono certo che sarai felice di scoprire questa offerta. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello OPPO Reno12 FS 5G da 521 GB a soli 263,90 euro, invece che 399,90 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato considera che è quello che vedi sopra e dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 136 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 87,97 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno12 FS 5G in super sconto, da non perdere

Sicuramente per uno smartphone a medio gamma come OPPO Reno12 FS 5G bisogna spendere molto di più di questa cifra ed ecco perché non c’è davvero tempo da perdere. È dotato del potente processore MediaTek Dimensity 6300 con CPU a 8 core, 12 GB d RAM che lo sostengono e la bellezza di 512 GB di archiviazione che non si esaurisce mai.

Possiede un bellissimo display OLED da 6,67 pollici FHD+ con un refresh rate massimo di 120 Hz perfettamente visibile anche alla luce del sole. Risulta maneggevole con il suo peso di soli 187 grammi e uno spessore di appena 7,76 mm. Potrai scattare foto e fare video perfetti grazie a una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP. Ottimi anche i selfie grazie alla fotocamera frontale da 32 MP. In più monta a una batteria da 4870 mAh con ricarica super veloce da 45 W.

Questa offerta ti permette di avere uno straordinario smartphone spendendo molto meno del suo prezzo. Quindi non perderla. Vai adesso su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 FS 5G da 521 GB a soli 263,90 euro, invece che 399,90 euro. Completa l’ordine immediatamente e lo riceverai direttamente a casa senza pagare la spedizione in appena due giorni.