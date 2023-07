OPPO Reno10 e Reno10 Pro: rilancio ed eleganza

A livello di design sembra un piccolo top di gamma che si distingue per eleganza. A livello di specifiche è ambizioso, una gamma premium che mette nel mirino un target preciso. A livello di prezzo è ben ponderato, con una serie di offerte iniziali che porteranno inevitabilmente il modello subito in vetrina. Nasce così la nuova gamma Oppo con la doppia opzione Reno10 5G e Reno10 Pro 5G a disposizione.

Linee che non si discostano troppo dagli standard, ma che cercano l’eleganza nell’omologazione attraverso una serie di raffinati dettagli: le curvature, la livrea laterale, le finiture che si avvertono al tatto, uno “stile Oppo" che va consolidandosi e che nella nuova generazione dei Reno trova più conferme che non tentativi di discostarsi dal passato. Ma son conferme di qualità, in tono evolutivo, in cerca di prestigio.

Oppo Reno 10 5G e Reno 10 Pro

L’impatto estetico è di feroce appeal. La curvatura del display si allinea ad una sottile livrea argentea che va a sfumare su una parte posteriore ben rifinita e con una piacevole sensazione al tatto. Ergonomia garantita e impugnatura salda, su un device che si completa in appena 7,89mm di spessore e soli 185 grammi di peso. La cornice, praticamente, scompare: la copertura dei pixel arriva al 93% della superficie, con margini laterali di soli 1,57mm e un bordo inferiore che è di appena 2,32mm. Il display è pari a 6,7 pollici, offre una frequenza di aggiornamento da 120Hz e supporta 1 miliardo di dolori: reattività e dettaglio, affinché l’eleganza della forma si completi linearmente nella qualità dei contenuti.

La costante cromatica della generazione 2023 è la versione “Silvery Grey", disponibile su entrambi i modelli; mentre Reno10 Pro 5G giunge con l’opzione Glossy Purple, la linea Reno 5G porta in dote le sfumature Glow – Ice Blue che strizza l’occhio ad un target più giovanile.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la linea Reno ha fatto tutto al meglio: è nel design il primo “plus" che emerge. Il corpo macchina si distingue sul fronte posteriore con una leggera sporgenza ed un carattere proprio che donano identità visiva allo smartphone. Tutto il resto è racchiuso sotto il cofano motore, dove la linea base e quella Pro si distinguono per una serie di particolari che meglio definiscono il ruolo ed il target dei due differenti modelli.

Fotografia

Entrambi i Reno portano in dote il sistema Ultra-Clear Portrait Camera System, combinato disposto di tre differenti fotocamere la cui funzione è così ben esplicitata dal gruppo:

La fotocamera dedicata ai ritratti (Telephoto Portrait Camera) da 32 MP, la prima nel settore, è alimentata da un sensore RGBW Sony IMX709. Con uno zoom ottico 2X e la nuova modalità ritratto aggiornata, OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G sono progettati per permettere agli utenti di scattare ritratti naturali e nitidi in qualsiasi situazione, continuando a mantenere il ruolo di Portrait Expert della serie Reno.

Una vera e propria dichiarazione di intenti: la linea Reno 10 è pensata per un uso che non guarda tanto ai creator, quanto a quelle circostanze nelle quali è il volto della persona a fare la differenza. Sono questi gli ambiti propri degli amici o della famiglia, della vita di coppia o dei selfie: una narrazione del quotidiano che non necessita di zoom particolari o di prodigi da top di gamma, ma che ha bisogno di esaltare la naturalità del gesto, l’emotività dell’istantaneo, la luminosità del memorabile.

Il corpo macchina posteriore ospita la fotocamera principale nella parte alta (circolare), mentre nella mezzaluna inferiore sono ricavate la Telephoto Portrait Camera e l’Ultra Wide-angle Camera da 112°.

“A rendere questi dispositivi veri e propri ‘Portrait Experts’“, spiega Oppo, “è l’Ultra-Clear Portrait Camera System: OPPO Reno10 Pro 5G presenta un set di fotocamere posteriori triple che consiste in una fotocamera principale flagship IMX890 da 50 MP, la Telephoto Portrait Camera, IMX709 da 32 MP e la Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°“. Sulla linea Reno10 5G è presente invece un sensore da 64MP da 1/2 pollice e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP. Le scelte programmatiche sono chiaramente intelleggibili dentro queste specifiche: lo zoom ottico 2X del dispositivo abilita foto ad alta risoluzione con una lunghezza focale professionale di 47mm, “catturando ritratti naturali ed evitando la distorsione" e “garantendo un sorprendente realismo“.

Grazie a queste ottimizzazioni, il Portrait Expert Engine aiuta gli utenti a catturare ritratti davvero fedeli e impeccabili utilizzando la modalità Ritratto che in OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno 10 5G è stata perfezionata: ora gli utenti hanno anche accesso alla nuova lunghezza focale 2X introdotta dalla Telephoto Portrait Camera, oltre alla possibilità di modificare l’impostazione dell’apertura del diaframma tra f/1.4 e f/1.6. Grazie a queste impostazioni personalizzabili, è possibile regolare la quantità di bokeh e bokeh flare per creare stili di ritratto unici con splendidi effetti di profondità di campo, garantendo immagini naturali e fedeli alla realtà.

Un sensore per raccogliere più luce, esaltare il primo piano, delineare il profilo, dar corpo al ritratto: una fotocamera che vuole moltiplicare la valenza del “qui e ora", insomma, depositando nei Reno10 la forza narratrice del device che cattura luce, la trasforma in bit e la restituisce in pixel.

Immagini

Memoria e CPU

Snapdragon 778G per la versione Pro, MediaTeck Dimensity 7050 per la versione base: due CPU pensate per calibrare le differenti esigenze computazionali, accompagnate da RAM pari a 8 o 12GB nella Pro ed una tecnologia OPPO RAM Expansion che permette di convertire temporaneamente parte dello spazio ROM in un massimo di 12GB di RAM (per maggior fluidità e miglior capacità di elaborazione sotto stress). A tutto ciò si aggiunge il Dynamic Computing Engine, che permette di regolare la velocità di accesso alla memoria, nonché la funzione di allocazione dinamica della memoria stessa: aspetti di questo tipo consentono di mantenere in esecuzione in background fino a 40 applicazioni contemporaneamente, accompagnando così anche l’uso più spregiudicato delle risorse dello smartphone in qualsiasi circostanza.

Batteria

Parola chiave: “SUPERVOOC". Dietro questo termine si cela la tecnologia OPPO per la ricarica veloce: un Reno10 Pro 5G può essere caricato al 100% in appena 28 minuti, cifra che sale a soli 47 minuti sulla versione Reno10 5G. Il chip per la gestione dell’alimentazione, SUPERVOOC S, combina sei funzioni (tra le quali la carica, la scarica, il reset e la protezione della batteria tramite interruttore automatico su ogni singolo chip) per ridurre lo spazio, migliorare l’efficienza di scarica e garantire maggior durata nel tempo).

La capacità della batteria è paradossalmente maggiore nella versione base che non sulla versione Pro, ma la sola quantificazione numerica non definisce bene il perimetro entro cui agisce l’autonomia: la versione Pro conta infatti maggiori ottimizzazioni, una ricarica più rapida ed una destinazione d’uso presumibilmente più intensa e meno continuativa. Per entrambi i modelli è inoltre previsto il supporto dell’esclusivo Battery Health Engine, in grado di estendere i cicli di carica e scarica complessivi contemplabili fino a ben 1600 unità (il calcolo degli anni di vita garantiti del device è presto fatto).

Immagini

Prezzi e offerte

Questi i prezzi ufficiali di lancio, ma occhio ai bundle in offerta disponibili al day one:

Oppo Reno10 Pro 5G a 649,99€

Oppo Reno10 5G a 499,99€

L’offerta lancio è estremamente interessante perché i bundle sono estremamente ricchi, utili a dare fin da subito un’esperienza d’uso superiore senza dover aggiungere al prezzo tutti quei prezzi nascosti che inevitabilmente l’uso costante di uno smartphone impone. Una strategia interessante, insomma, che allo sconto di lancio aggiunge una serie di “plus" che non si possono trascurare.

Oppo Store

Dal 4 al 16 luglio OPPO Reno10 Pro 5G è disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) e un supporto per l’auto al prezzo di 585,00€ invece di 649,99€. OPPO Reno 10 5G invece, sarà disponibile in preordine in bundle con OPPO Enco Air 3, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) e un supporto per l’auto al prezzo di 449,00€ invece di 499,99€. Per chi si perde questa prima parentesi di opportunità, però, ce ne sarà anche una ulteriore a stretto giro: dal 17 luglio fino al 31 Agosto, sarà attiva la promo nazionale con la quale sarà possibile acquistare OPPO Reno 10 Pro 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99€, oppure OPPO Reno 10 5G in bundle con OPPO Air 3, una cover protettiva e la garanzia sullo schermo di 6 mesi a 499,99€.

Amazon

Dal 4 al 16 luglio su Amazon scatta lo sconto del 10% in fase di preordine con bundle inclusivo di supporto per l’auto. Queste, quindi, le due offerte:

OPPO Reno10 Pro 5G disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, cover protettiva e un supporto per l’auto al prezzo di 585,00€ al posto di 649,99€

Reno 10 5G disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3, cover protettiva e supporto per l’auto al prezzo di 449,00€ invece di 499,99€.

Anche su Amazon scatterà dal 17 al 31 agosto la promo nazionale con cui OPPO Reno 10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover al prezzo consigliato di 649,99€, mentre OPPO Reno 10 5G sarà accessibile in bundle con OPPO Enco Air 3 e una cover protettiva al prezzo consigliato di 499,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.