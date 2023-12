OPPO Reno10 5G: smartphone TOP che costa pochissimo su Amazon (supporto auto in OMAGGIO)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente intrigante per ciò che ha da offrire e per le sue prestazioni di alto livello; si chiama OPPO Reno10 5G e dispone di un design elegantissimo, ha un comparto fotografico degno di nota con tanti sensori evoluti che vengono coadiuvati dall’intelligenza artificiale, ha un pannello ampio e risoluto da 6,7″ AMOLED da 120 Hz, gode di una batteria capiente da 5000 mAh che si ricarica in un lampo e ha una scheda tecnica assurda. Il modello in sconto è in colorazione Silvery Grey, ha 8 GB di RAM (espandibile fino a 16 con la RAM virtuale) e uno storage di 256 GB tramite memorie UFS. In confezione troverete anche il pratico supporto da auto in omaggio; il tutto adesso costa solo 359,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

OPPO Reno10 5G: midrange premium da prendere al volo

Come detto, OPPO Reno10 5G ha un comparto fotografico composto da tre sensori evoluti (Sony IMX709 e IMX355 in prima istanza) da 64, 32 e 8 megapixel. La selfiecam è da 32 Mega ed è perfetta per le videocall o per gli autoscatti, anche in condizioni di luce avverse. Ci sono tante features smart con l’app “Fotocamera” dedicata: ritratto, ultrawide, panorama, Macro Vision, video 4K, multi-scene video, Night Mode, clear cam IA, timelapse, slow-motion, Google Lens e molto altro ancora.

Il display è un pannello da 6,7″ AMOLED con 1,07 miliardi di colori, supporto all’HDR10+ e con refresh rate da 120 Hz al seguito. Sotto l’unità abbiamo anche un fingerprint super veloce. La batteria da 5000 mAh si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia SuperVOOC da 67W. In confezione troverete anche il pratico e comodissimo supporto da auto di OPPO; a soli 359,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, avrete un prodotto best buy fra le mani.

Con Amazon ci sarà la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo complessivo in cinque comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e potrete anche godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire OPPO Reno10 5G su Amazon.

