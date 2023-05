OPPO Reno 8 Pro, il gioiello tech CROLLA di prezzo: 467€ invece di 799€ (-42%)

OPPO Reno 8 Pro è disponibile quasi a metà prezzo su eBay in questo momento. Così richiesto, che è quasi già finito. Un concentrato di tecnologia, racchiuso in un guscio estetico super premium. Display ultra fluido, fotografie mozzafiato anche in notturna, autonomia energetica assurda e una ricarica veloce impressionante: sono solo alcune della caratteristiche di questo eccezionale device.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 467€ circa appena invece di 799€: completa l’ordine al volo, se non è già finito. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Disponibilità in scorta limitatissima.

Questo non è uno smartphone top di gamma, è un vero e proprio dispositivo premium con caratteristiche tecniche che lo rendono unico e speciale. Il display AMOLED non solo vanta un refresh rate che arriva a 120Hz, offrendo così una fluidità di utilizzo pazzesca, supporta anche 1,07 miliardi di colori per immagini mozzafiato in qualsiasi contesto.

Impossibile trascurare quel comparto fotografico, non solo per merito degli eccellenti sensori montati, ma anche per la presenza di un chip dedicato esclusivamente alla rielaborazione di immagine: gli scatti sono incredibili in qualsiasi contesto. Provalo in notturna: sarà difficile credere che dispositivo sia in grado di raggiungere determinati risultati.

Naturalmente, alla base di tanta potenza c’è un processore incredibilmente prestante, affiancato da ben 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La batteria integrata ricaricabile è da ben 45000 mAh: non solo ti garantirà una giornata di utilizzo, anche super intensa, anche al momento della ricarica non avrai problemi. Il sistema ultra rapido, SuperVooc da 80W, ti lascerà a bocca aperta!

Per finire, avendolo provato lo so bene, l’estetica elegante e curata di questo device ti farà innamorare. Anche l’occhio vuole la sua parte e questo smartphone non deluderà le aspettative. Non perdere l’occasione d’oro del momento e risparmia il 42% su OPPO Reno 8 Pro: completa l’ordine adesso per averlo a 467€ circa invece di 799€. Lo trovi su eBay e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite: il device sarà a casa tua in pochissimi giorni. Disponibilità residua limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.