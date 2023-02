OPPO Reno 8 Pro: con QUEST'OFFERTA è da prendere subito (anche in 12 rate)

Con i top di gamma che costano sempre di più, ogni occasione di risparmio è da cogliere al volo quando si tratta dell’acquisto del nuovo smartphone: è così, quindi, che la nuova offerta Amazon dedicata ad OPPO Reno 8 Pro diventa una delle migliori promozioni del momento. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 699 euro. Da notare che è possibile acquistare lo smartphone anche optando per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi. In questo caso, la spesa sarà di 58 euro al mese. L’offerta è disponibile per un periodo limitato, tramite il link qui di seguito.

OPPO Reno 8 Pro: ottima offerta su Amazon, anche in 12 rate

OPPO Reno 8 Pro è uno smartphone completo e senza pecche. Il dispositivo può contare sul SoC MediaTek Dimensity 8100 Max con processo produttivo a 5 nm. Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Reno 8 Pro al prezzo scontato di 699 euro. Chi è interessato all’offerta, potrà optare anche per il pagamento in 12 rate mensili da 58 euro. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di seguito.

