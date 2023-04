OPPO Reno 8 Pro 5G: il top di gamma a metà prezzo su eBay

L’offerta che arriva oggi su eBay su questo fantastico smartphone del marchio OPPO è davvero sensazionale: hai un risparmio da paura su un top di gamma.

OPPO Reno 8 Pro 5G con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è disponibile a soli 469 euro invece di 799. Hai la spedizione compresa nel prezzo con consegna in 3 giorni. Imperdibile.

OPPO Reno 8 Pro 5G: il meglio della tecnologia ad un prezzo super

OPPO Reno 8 Pro 5G è uno smartphone di fascia alta che ti offre tutto quello che ti serve per vivere al meglio la tua vita digitale. Si contraddistingue per un design sottile, leggero e stiloso, con una cover posteriore smaltata che riflette la luce in modo accattivante.

Lo schermo AMOLED da 6.7 pollici ha risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, che ti regala una visione fluida e immersiva dei tuoi contenuti preferiti.

Importante il comparto fotografico con una fotocamera posteriore da 50MP con sensore Sony IMX766, che ti permette di scattare foto e video nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce. Ha anche una fotocamera ultra-grandangolare da 16MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera frontale da 32MP con sensore Sony IMX709.

Il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX ti garantisce prestazioni elevate e una connettività 5G veloce e stabile. Come visto in apertura, presente una RAM da 8GB e una memoria interna da 256GB, espandibile tramite microSD.

Infine, la batteria da 4500mAh supporta la ricarica ultraveloce SuperVOOC da 80W, che ti permette di ricaricare il tuo smartphone fino al 50% in soli 11 minuti. Ha anche il supporto per la ricarica PD e QC.

Su eBay puoi trovare OPPO Reno 8 Pro 5G a un prezzo stracciato: solo 469 euro invece di 799. Si tratta di un’offerta imperdibile, che ti consente di risparmiare il 41% sul prezzo originale.

Inoltre, puoi acquistare in tutta sicurezza, grazie al venditore che ha il 99.7% dei feedback positivi e che ti garantisce la spedizione gratuita con consegna in 3 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.