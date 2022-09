OPPO Reno 8 5G e in REGALO gli Enco Air 2: ROBA da MATTI

Amazon sta dando i numeri e puoi approfittarne finché c’è tempo. Oggi infatti sta proponendo uno smartphone spettacolare con anche degli auricolari bellissimi in omaggio. Non farti scappare l’offerta e acquista subito OPPO Reno 8 5G a 599,99 euro, e in regalo avrai anche gli auricolari Enco Air 2.

Goditi sua eccellenza Reno 8 con la tripla fotocamera da 50 MP. Guarda i tuoi contenuti multimediali sul grande display da 6.43 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento a 90HZ. Ascolta la tua musica, o chiama i tuoi amici, con gli auricolari Enco Air 2. Design ergonomico, custodia traslucida e resistenti all’acqua.

OPPO Reno 8 5G e auricolari Enco Air 2: la combo dei sogni

OPPO Reno 8 si presenta con un design incredibilmente sottile e leggero, nonostante le grandi dimensioni. Infatti, è spesso appena 7,67 mm e pesa solo 179 grammi. Divertiti a scattare foto sempre perfette senza sforzo, grazie alla fotocamera principale da 50 MP con intelligenza artificiale. Fai video in alta definizione anche di notte grazie al doppio sensore Flagship Sony e all’algoritmo Video Ultra Night. Il tutto supportato da una batteria gigante da 4500mAh, che si ricarica completamente in circa 22 minuti.

Fai spazio anche alle bellissime Enco Air 2, incluse nel prezzo di questa offerta. Preparati al nuovo driver da 13.4 mm placcato in titanio per un suono esplosivo e pulito per ascoltare ogni dettaglio delle tue canzoni. Indossa gli auricolari per tutto il giorno senza il minimo fastidio, sono leggerissimi, comodi, e durano 8 ore con una sola ricarica. Resistenza all’acqua IPX4 per usarli anche mentre svolgi attività sportive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.