OPPO Reno 7A: nuovo medio gamma bello, economico e impermeabile

A distanza di pochi giorni dall’arrivo in Italia di OPPO Reno8 Lite 5G, il colosso cinese ha presentato il nuovo medio gamma OPPO Reno 7A nei mercati asiatici con una scheda tecnica equilibrata – piccolo spoiler: è presente lo stesso processore del device sopracitato – e un design come sempre pulito, giovanile e ben realizzato.

Il device, come dicevamo, presenta l’ormai noto OPPO Glow che conferisce al telefono un design dal sapore premium con linee morbide e una buona scelta di materiali.

OPPO Reno 7A: caratteristiche e prezzo

Frontalmente è presente un pannello AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte sotto il display, una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e in generale una buona luminosità. Sotto il cofano il sempre affidabile processore Qualcomm Snapdragon 695 5G è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per avviare le app in un istante, mentre la batteria da 4500 mAh può invece contare sulla ricarica rapida da 18W su cavo.

Posteriormente il modulo fotografico triplo è costituito da un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente, invece, un sensore da 16 MP si occupa di scattare selfie di qualità con un’apertura f/2.4. Oltre alla connettività 5G e l’impermeabilità ai liquidi, il nuovo medio gamma di OPPO dispone anche del jack audio da 3.5 mm per ascoltare la musica con le cuffie con cavo.

In attesa di scoprire se e quando il device arriverà nel nostro Paese, il buon OPPO Reno8 Lite 5G è già disponibile su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità massima di 600 nit, sensore di impronte integrato e copertura del 100% della gamma colore DCI-P3;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 con 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7), flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4);

Fotocamera frontale con sensore da 16 MP (f/2.4);

Dimensioni: 159.7 × 73.4 × 7.6 mm;

Peso: 175 grammi;

Jack audio da 3.5 mm, certificazione IPX8/IP6X contro acqua e polvere;

Connettività dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, e NFC;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile nei mercati asiatici nelle colorazioni Starry Black e Dream Blue al prezzo di circa 315 euro al cambio. Restiamo in attesa di scoprire se e quando il device sarà disponibile anche per il nostro Paese.

