OPPO Reno 10 5G: la novità in preordine su Amazon con un sacco di OMAGGI

Sei pronto per un’esperienza smartphone che ridefinisce le tue aspettative? Lasciati sorprendere da OPPO Reno 10, il nuovo smartphone 5G che combina design elegante, prestazioni potenti e funzionalità innovative. E la notizia migliore? È ora disponibile per il preordine su Amazon con un sacco di omaggi: completa ora il tuo ordine per averlo a 449,99€ con spedizioni veloci e gratuite, a partire dal prossimo 16 luglio.

OPPO Reno 10 5G in preordine: la promo

Come anticipato, chi acquisterà adesso il device potrà accedere a una serie di omaggi. Di seguito, le condizioni:

Preordina dal 04 al 16 Luglio un OPPO Reno 10 e una volta ricevuto lo Smartphone, ricevi in omaggio Air 3, una cover e due supporti auto, registrando il tuo acquisto sul sito www.oppopromo.it. Venduto da Amazon.it

Smartphone super premium a mini prezzo

Questo eccezionale smartphone è dotato di una tripla fotocamera AI da 64+32+8MP, che ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate chiare come il cristallo.

Ma non è solo la fotocamera a renderlo un dispositivo eccezionale. Il suo display AMOLED da 6,7″ a 120Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. E grazie alla batteria da 5000mAh e alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza energia.

Il device è alimentato dal chipset octa-core e offre 8GB di RAM (espandibili fino a 16GB) e 256GB di memoria interna. Questo significa che avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, video e molto altro. E con il supporto 5G, potrai navigare, scaricare e fare streaming a velocità incredibili.

Ma non è tutto. Questo eccezionale dispositivo premium ha un corpo sottile, che lo rende comodo da tenere in mano e da portare in tasca. È disponibile nel colore Silvery Grey, che aggiunge un tocco di eleganza al suo design moderno.

Non perdere l’opportunità di preordinare OPPO Reno 10 5G su Amazon. Completa adesso l’ordine per approfittare della promozione: lo prendi a 449,99€ soltanto e – registrando il tuo prodotto sul sito ufficiale – ricevi una serie di esclusivi accessori in omaggio. Spedizioni rapide e gratuite a partire dal prossimo 16 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.